https://news.day.az/society/1551018.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 134 человека вылечились, 10 182 скончались, число активных больных - 344.
За прошедшие сутки проведено 957 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 557 801 тест.
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