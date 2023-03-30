В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 134 человека вылечились, 10 182 скончались, число активных больных - 344.

За прошедшие сутки проведено 957 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 557 801 тест.