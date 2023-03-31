Начнет работу Call-центр Минздрава для ветеранов войны и семей шехидов

С 1 апреля начнет свою работу "Call-центр - 9109" министерства здравоохранения Азербайджана по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

С 1 апреля 2023 года начнет свою работу "Call-центр - 9109" Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов.

"Call-центр - 9109" Министерства здравоохранения создан в целях совершенствования психологической поддержки ветеранов войны и семей шехидов, обеспечения регулярности оказания услуг по медицинской реабилитации, а также в координации с другими государственными структурами.

В целях оперативного рассмотрения обращений, поступивших в Call-центр, сформирована "Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов", интегрированная с соответствующими государственными структурами.

"Call-центр - 9109" принимает звонки круглосуточно в течение всей недели.