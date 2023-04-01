В Мингячевире задержаны вооруженный человек и грабитель

Сотрудники отдела полиции города Мингячевира задержали вооруженного человека.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска отдела, задержан ранее восемь раз судимый за совершение тяжких преступлений и приговоренный к 28 годам лишения свободы, житель Евлахского района Эльчин Оджаггулиев. В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, магазин и пять патронов.

В результате другого оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, был задержан Ровшан Керимов, совершивший кражу в одной из средних школ, расположенных на территории города. В ходе расследования было установлено, что ночью он зашел в школу, украл восемь компьютеров и спрятал их в кустах, с целью продать их через несколько дней. Похищенные компьютеры были обнаружены, изъяты и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследуется причастность задержанного к другим аналогичным деяниям.