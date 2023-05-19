https://news.day.az/society/1565731.html Полиция задержала обвиняемых в обороте наркотиков
Полиция задержала обвиняемых в обороте наркотиков
Сотрудники Шабранского РУП провели цикл мероприятий против лиц, причастных к незаконному обороту, хранению и сбыту наркотиков на территории района.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители района Орхан Мамедов, Эльхан Мамедов и Заур Агамалиев.
При личном досмотре, а также проведенном обыске по месту проживания указанных лиц, в упаковках было обнаружено и изъято крупное количество героина.
По всем фактам в РУП возбуждено уголовное дело. Решением суда все трое подозреваемых арестованы.
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