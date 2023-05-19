Полиция задержала обвиняемых в обороте наркотиков

Сотрудники Шабранского РУП провели цикл мероприятий против лиц, причастных к незаконному обороту, хранению и сбыту наркотиков на территории района.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители района Орхан Мамедов, Эльхан Мамедов и Заур Агамалиев.

При личном досмотре, а также проведенном обыске по месту проживания указанных лиц, в упаковках было обнаружено и изъято крупное количество героина.

По всем фактам в РУП возбуждено уголовное дело. Решением суда все трое подозреваемых арестованы.