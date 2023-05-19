https://news.day.az/society/1565924.html На этой бакинской дороге полностью ограничат движение
На этой бакинской дороге полностью ограничат движение
20 мая с 08:00 до 22:00 в Баку на дороге, прилегающей к проспекту Азадлыг (от просп. Зии Буниятова до ул. Наджафа Нариманова), движение транспортных средств будет полностью ограничено.
Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог, ограничение вводится в связи с ремонтными работами.
Просьба к водителям пользоваться альтернативными дорогами.
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