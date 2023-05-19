На этой бакинской дороге полностью ограничат движение

20 мая с 08:00 до 22:00 в Баку на дороге, прилегающей к проспекту Азадлыг (от просп. Зии Буниятова до ул. Наджафа Нариманова), движение транспортных средств будет полностью ограничено.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог, ограничение вводится в связи с ремонтными работами.

Просьба к водителям пользоваться альтернативными дорогами.