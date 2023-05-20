Азербайджанских студентов ждут в лучших университетах США

У азербайджанских студентов есть возможность обучаться в лучших университетах США.

Об этом, как передает в субботу Day.Az со ссылкой Trend, сказал журналистам временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара на образовательной выставке-ярмарке EducationUSA.

"Мы очень рады, что у Азербайджана есть возможность отправить своих лучших студентов за границу. Университеты США готовы принять заявки от азербайджанских студентов и очень ждут их", - сказал Уго Гевара.

По его словам, американские университеты и колледжи являются одними из лучших в мире, с высоким качеством обучения, развитым сообществом выпускников и различными внеклассными мероприятиями. Диапазон учебных заведений в США варьирует от крупных государственных учреждений до частных небольших гуманитарных колледжей, а обучение в них ведется опытными профессионалами.

Также Уго Гевара отметил, что высшие учебные заведения США предлагают финансовую поддержку студентам и их родителям.

"Университеты США уделяют особое внимание разнообразию образовательных программ, развитию критического мышления и инклюзивности", - сказал он.

Отметим, что 13-я ежегодная выставка-ярмарка EducationUSA, проводимая в Баку, проходит при поддержке посольства США в Азербайджане, Бакинского Американского центра и Американского совета по международному образованию. В мероприятии принимают участие представители более 30 университетов и стипендиальных программ. В рамках выставки всем желающим была предоставлена возможность узнать об обучении в университетах США.