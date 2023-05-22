Освобожденные территории Азербайджана получат усовершенствованные телекоммуникационные услуги

В соответствии с общим и генеральным планами в связи с освобожденными территориями Азербайджана, а также "Программой действий по организации коммуникационных услуг на освобожденных территориях Азербайджана" на начальном этапе намечено проектирование и прокладка 1000 км магистральных волоконно-оптических кабелей.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в ООО "Азтелеком".

Было отмечено, что ООО "Азтелеком", которое является основным партнером проекта "Онлайн Азербайджан", интенсивными темпами продолжает этот процесс. Параллельно на освобожденных от оккупации территориях, где ведутся восстановительные работы, в том числе в Шуше, Агдаме, селе Агалы Зангиланского района, селе Талыш Тертерского района, учреждениям и населению предоставляются телефонные и интернет-услуги в соответствии с имеющимися техническими возможностями и спросом.

Отметим, что в связи с реализацией "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года № 3587, одним из основных вопросов, стоящих перед министерством цифрового развития и транспорта, является создание на освобожденных от оккупации территориях телекоммуникационных сетей и предоставление услуг, включая телефон, интернет и т. д.