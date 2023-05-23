Более 30 могил потомков хана обнаружено в Агдаме

В Агдаме обнаружено более 30 могил потомков хана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.

"Наши археологи уже около 50 дней работают в Агдаме на территории комплекса "Имарет". Исследована почти вся территория комплекса, более 1000 кв. м., обнаружены более 30 могил потомков хана", - сказал Сеидов.

Он отметил, что работы на территории комплекса продолжаются.