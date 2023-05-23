Во ввезенной в Азербайджан из Ирана продукции обнаружены ядовитые вещества

В импортированной в Азербайджан из Ирана партии перца обнаружены остатки пестицидов.

Как сообщили во вторник Day.Az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, образцы из партии перца, импортированного из Ирана в Азербайджан, были представлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности при Агентстве для экспертизы по показателям безопасности пищевых продуктов.

По результатам исследования в 46 493 кг продукции было обнаружено несоответствие пищевым нормам (остатки пестицидов).

В связи с этим агентство обратилось к министерству сельского хозяйства Ирана, чтобы оно изучило данную ситуацию и проинформировало о результатах. Тем не менее, как с сожалением отмечает агентство, случаи выявления несоответствий все еще имеют место. О мерах, принятых в связи с выявленными несоответствиями в пищевых продуктах, импортируемых в Азербайджан, в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее письмо.