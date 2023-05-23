В Азербайджане внесены изменения в правила поступления на военную службу по контракту

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила поступления на действительную военную службу по контракту".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, после заключения нового контракта с военнослужащими (за исключением лиц, переведенных в кадровый офицерский состав), выбранными для продолжения действительной военной службы на должностях, перечень которых определен министерством обороны в азербайджанской армии по видам войск (сил), они будут назначены на указанные должности по согласованию сторон.

При повторном заключении контракта в порядке, указанном в пункте 3.12-1 настоящего правила, действующее соглашение будет считаться расторгнутым.