В Шеки выписали отравившихся в школе детей и учителей

В связи с отравлением, произошедшим в средней школе села Гудула Шекинского района, выписаны еще 4 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, состояние у всех выписанных нормальное.

Ранее днем 23 человека были выписаны на амбулаторное лечение.

Согласно сообщению TƏBİB, 23 человека, состояние которых было удовлетворительным, были выписаны домой для амбулаторного лечения после получения медицинской помощи.

Напомним, что сегодня в Шеки отравились 24 учащихся и 3 учителя средней школы.

Все пострадавшие были срочно доставлены в центральную больницу города Шеки.

Согласно предварительным данным, отравление было вызвано дезинфекционными работами, проведенными в школе 19 мая. Предполагается, что высокая температура 23 мая вызвала отравление за счет испарения дезинфицирующих средств, распыленных на цокольный этаж административного здания школы.

Соответствующие структуры проводят расследование инцидента.