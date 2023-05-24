Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащий Азербайджанской Армии Мамедли Давуд Фуад оглу погиб в результате несчастного случая, находясь на службе.

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