Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая
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Военнослужащий Азербайджанской Армии Мамедли Давуд Фуад оглу погиб в результате несчастного случая, находясь на службе.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

По факту проводится расследование.

Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.