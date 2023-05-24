https://news.day.az/society/1567077.html Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая
Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая
Военнослужащий Азербайджанской Армии Мамедли Давуд Фуад оглу погиб в результате несчастного случая, находясь на службе.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
По факту проводится расследование.
Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре