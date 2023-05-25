Пожар в жилом здании в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в двухэтажном жилом здании на улице А.Азимзаде в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого здания, существует высокий риск распространения пожара, а также 3 человека не могут покинуть квартиру на втором этаже из-за сильного задымления и столкнулись с опасностью для жизни.

Пожарные спасли 3 граждан, в том числе одного несовершеннолетнего. Пожар был потушен в короткие сроки. Были эвакуированы 2 жителя здания.

В результате пожара на площади 15 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни и одной комнаты четырехкомнатной квартиры общей площадью 120 кв.м, потолок санитарного узла на площади 4 кв.м.

Остальная часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.