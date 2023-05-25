https://news.day.az/society/1567534.html Сколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане? - ФОТО
Сколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 431 человек вылечился, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 85.
За последние сутки в стране проведены 1 148 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 616 076.
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