Сколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 431 человек вылечился, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 85.

За последние сутки в стране проведены 1 148 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 616 076.