Азербайджан будет использовать отечественную технику для разминирования освобожденных территорий

На освобожденных территориях будут использоваться машины для разминирования азербайджанского производства.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

Он сказал, что в процессе разминирования Агентство использует новую технику.

"Азербайджан уже производит машины для разминирования, и мы задействуем их в проводимых нами работах", - добавил Сулейманов.