https://news.day.az/society/1567786.html Азербайджан будет использовать отечественную технику для разминирования освобожденных территорий
Азербайджан будет использовать отечественную технику для разминирования освобожденных территорий
На освобожденных территориях будут использоваться машины для разминирования азербайджанского производства.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.
Он сказал, что в процессе разминирования Агентство использует новую технику.
"Азербайджан уже производит машины для разминирования, и мы задействуем их в проводимых нами работах", - добавил Сулейманов.
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