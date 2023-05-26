https://news.day.az/society/1567945.html Наводнение в Гяндже - ФОТО
Наводнение в Гяндже - ФОТО
Дождь в Гяндже вызвал ряд осложнений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ливень, обрушившийся на город вечером, вызвал трудности с проездом автомобилей и передвижением жителей в жилом массиве Новая Гянджа.
Кроме того, в некоторых частях города произошел сбой в подаче электроэнергии.
В настоящее время продолжается дождливая погода.
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