Наводнение в Гяндже

Дождь в Гяндже вызвал ряд осложнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ливень, обрушившийся на город вечером, вызвал трудности с проездом автомобилей и передвижением жителей в жилом массиве Новая Гянджа.

Кроме того, в некоторых частях города произошел сбой в подаче электроэнергии.

В настоящее время продолжается дождливая погода.