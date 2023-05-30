https://news.day.az/society/1568995.html Азербайджан готовится к внедрению единого учебника тюркской литературы в школах
Азербайджан готовится к внедрению единого учебника тюркской литературы в школах
В настоящее время для преподавания в школах разрабатывается единый учебник тюркской литературы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на церемонии награждения победителей посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева олимпиады по единой истории тюркского мира.
"Работа над единым учебником географии тюркского мира уже близится к завершению", - отметил он.
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