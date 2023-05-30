Азербайджан совершенствует порядок воинского учета для сотрудников разведки и контрразведки
В Азербайджане совершенствуется порядок снятия с воинского учета сотрудников субъектов разведки и контрразведки.
Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в предложенном изменении в закон "О разведке и контрразведывательной деятельности", которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно изменению, лица, которые были призваны или добровольно поступили на действительную военную службу в субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности, будут сняты с воинского учета и поставлены на специальный учет в соответствующем органе исполнительной власти.
После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
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