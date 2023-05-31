https://news.day.az/society/1569145.html Кадры ужасной аварии в Тертере
Кадры ужасной аварии в Тертере
В Тертере автомобиль марки Chevrolet Cruze врезался в дерево, есть погибшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это произошло в районе села Тезекенд.
В результате водитель Гошгар Гулузаде, 1999 года рождения, получил травмы, пассажиры - Роял Гулузаде, 1999 года рождения, и Эмилла Зиядова, 2004 года рождения, погибли на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре