Кадры ужасной аварии в Тертере

В Тертере автомобиль марки Chevrolet Cruze врезался в дерево, есть погибшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это произошло в районе села Тезекенд.

В результате водитель Гошгар Гулузаде, 1999 года рождения, получил травмы, пассажиры - Роял Гулузаде, 1999 года рождения, и Эмилла Зиядова, 2004 года рождения, погибли на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.