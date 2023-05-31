Фуад Мурадов провел встречи в МИД и Национальной ассамблее Кореи

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Республике Корея, встретился с заместителем министра иностранных дел Кореи по работе с корейцами, проживающими за рубежом, и консульским вопросам Чой Йонг Ханом.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в ходе встречи председатель комитета поделился мнением о перспективах отношений между Азербайджаном и Кореей, сотрудничестве наших стран в рамках международных организаций, интеграции азербайджанской общины в корейское общество, возможностях получения образования нашими молодыми соотечественниками. Oн также проинформировал заместителя министра о диаспорской политике, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и направлениях деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.

Чой Йонг Хан, в свою очередь поприветствовав председателя комитета, высоко оценил его визит. Oн отметил, что поддерживает сосуществование стран Южного Кавказа в условиях мира и стабильности, а также мирное решение проблем, с которыми Азербайджан столкнулся в регионе. Заместитель министра подчеркнул, что активная деятельность азербайджанцев, живущих и получающих образование в Корее, внесет вклад в отношения дружбы и партнерства между нашими странами, констатировал важность возможного сотрудничества и осуществления обмена опытом государственной структуры, ответственной за работу с корейцами, проживающими за рубежом, с Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой.

Встреча продолжалась взаимным обменом мнениями.

Очередная встреча председателя комитета состоялась с руководителем Межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Со Бьонг Суном. Руководитель группы дружбы, выразив удовлетворение визитом председателя комитета, сказал, что история дружественных отношений между нашими странами насчитывает более 25 лет, что нынешний визит создаст новые возможности для двусторонних отношений между государствами.

Председатель Фуад Мурадов, поблагодарив за встречу, отметил, что высоко оценивает дружественные связи и сотрудничество между нашими странами. Oн поделился мнением о диаспорской политике нашего государства, структуре, деятельности комитета и реализованных им крупномасштабных проектах, работе, проводимой азербайджанскими общинами за рубежом, интеграции наших соотечественников в местное общество и их сетевом взаимодействии, а также сохранении национальной идентичности, обучении азербайджанских студентов в Корее, обмене опытом в рамках международных проектов.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.