В Украинском Католическом Университете прошла презентация совместного труда азербайджанского и украинского ученых

Во Львове, в Украинском Католическом Университете (УКУ), состоялась презентация книги "Пандемия и ренессанс мировых религий" (на украинском языке), авторами которой являются азербайджанский ученый, историк, публицист Теймур Атаев и украинский востоковед, директор Института религии и общества Роман Назаренко, передает Day.Az.

Как свидетельствует история, кризисные явления нередко становятся ступенькой к глобальным сдвигам, а несочетаемые, на первый взгляд, нюансы создают яркую синергию. Так, книга ""Пандемія та ренесанс світових релігій", появившаяся в результате уникального сотрудничества христианина из Украины и мусульманина из Азербайджана, открывает читателю многомерность пространства идей, переживаний и размышлений, порожденных вызовами, перед которыми оказался такой разнообразный и в то же время единый в своей созависимости мир, - глобальной эпидемией COVID-19.

На страницах книги два представителя авраамических религий актуализируют ракурс межрелигиозной гармонии, размышляя в целом и о роли религии в современных условиях в целом.

В рамках презентации состоялась панельная дискуссия с участием авторов и приглашенных гостей - шейха Мурата Сулейманова, муфтия Духовного управления мусульман Украины "Умма" и о. Юрия Козловского, священника УГКЦ, преподавателя кафедры философии, руководителя Коллегиума УКУ им. Иосифа Слепого.

Как подчеркнули выступившие, вызванные кризисом глобально-кардинального характера проблемы, охватившие весь мир, привели украинского и азербайджанского исследователей к совместному поиску путей преодоления отрицательных тенденций, затронувших массы людей, вне зависимости от их конфессиональной и национальной принадлежности, а также места жительства. В свете чего была актуализирована необходимость осуществления постоянной коммуникации и взаимоподдержки.

В своем исследовании Теймур Атаев и Роман Назаренко искусно совместили исторический, теологический и художественный фон, приглашая читателя завершить картину видения будущего собственным ответом на вопрос: что же дальше?

Книга написана в научно-публицистическом стиле и предназначена для широкого круга читателей.

Татьяна Ястремская, редактор портала islam.plus