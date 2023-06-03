Кому принадлежат останки найденные в Шуше?

На территории Шушинской тюрьмы найдены человеческие останки. Мы предполагаем, что они принадлежат людям, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ученый секретарь Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Гулиев.

"В ближайшее время будут проведены исследования, после которых точно можно будет сказать, скольким людям принадлежат эти останки", - сказал он.