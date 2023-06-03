https://news.day.az/society/1570279.html Кому принадлежат останки найденные в Шуше?
Кому принадлежат останки найденные в Шуше?
На территории Шушинской тюрьмы найдены человеческие останки. Мы предполагаем, что они принадлежат людям, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ученый секретарь Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Гулиев.
"В ближайшее время будут проведены исследования, после которых точно можно будет сказать, скольким людям принадлежат эти останки", - сказал он.
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