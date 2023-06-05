https://news.day.az/society/1570625.html Пленительное очарование Лачина - ФОТО
Пленительное очарование Лачина - ФОТО
Широкомасштабные восстановительные и созидательные работы, проводимые Азербайджанским государством в свое время разрушенном врагом и освобожденном в результате 44-дневной Отечественной войны Лачине, уже приносят свои плоды.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Работы, осуществляемые с высоким вкусом, радуют глаз.
Предлагаем вниманию зрителей свежие фотографии из Лачина.
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