Пленительное очарование Лачина

Широкомасштабные восстановительные и созидательные работы, проводимые Азербайджанским государством в свое время разрушенном врагом и освобожденном в результате 44-дневной Отечественной войны Лачине, уже приносят свои плоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Работы, осуществляемые с высоким вкусом, радуют глаз.

Предлагаем вниманию зрителей свежие фотографии из Лачина.