https://news.day.az/society/1570719.html В Нахчыване построят новую школу-интернат
В Нахчыване построят новую школу-интернат
В Нахчыванской Автономной Республике будет построено новое здание школы-интерната.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".
Исполнителем проекта является Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики.
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