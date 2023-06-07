Сегодня стартует международный велопробег "Əziz Şuşa", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованный министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, в соревнованиях категории 2.2, включенных в календарный план Международного союза велосипедистов, примут участие национальные команды Азербайджана, Болгарии, Румынии и Туркменистана, а также клубы Турции, Нидерландов, Казахстана, Германии, Монголии, Египта, Филиппин, Бельгии, Китая и Италии. Из этих стран Казахстан и Германия будут представлены двумя клубами. За медали будут бороться около 100 спортсменов в составе 16 команд из 14 стран.

Соревнования стартуют от велопарка в Сабаильском районе Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют 150 километров и пересекут финишную черту в Шамахинском районе. 8 июня спортсмены преодолеют 176,2 километра по маршруту Габала - Шеки - Габала, 9 июня - 170 километров от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 километра от Гянджи до Гёйгёльского национального парка, а 11 июня - 134,9 километра от Бейлагана до города Шуша.