Пограничники перехватили контрабанду наркотиков из Ирана в Нахчыван
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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Нахчыван.

Как сообщили Day.Az в ГПС, 6 июня в 23:20 пограничники заставы "Нахчыван", расположенной в районе села Котам Ордубадского района, предотвратили контрабанду 31 килограмма наркотиков из Ирана в НАР.

По факту ведется расследование.