Вниманию поступающих в докторантуру

11 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.

Как сообщает в среду Day.Az, в экзаменах примут участие 2 324 человека. Вступительный экзамен в докторантуру будет сдавать 1 841 человек (1 795 человека - английский язык, 26 человек - французский язык, 20 человек - немецкий язык), на степень доктора философии - 483 человека (470 человек - английский язык, 6 человек - французский язык, 7 человек - немецкий язык), четыре иностранца будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку.

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00. Участники должны иметь при себе удостоверение личности и "Пропускной лист на экзамен".

Экзамен продлится 2 часа 30 минут.

Экзамен по азербайджанскому языку на соискание степени доктора философии для иностранцев и лиц без гражданства пройдет 12 июня.