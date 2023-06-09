Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 43 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 26, вторую дозу получили 6, бустерную дозу - 10 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 966 068, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 660, вторую дозу получили 4 883 963, бустерную дозу - 3 404 199 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 246 человек.