https://news.day.az/society/1572139.html Прогнозируются опасные погодные изменения - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прогнозируются опасные погодные изменения - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что ввиду туманной погоды, прогнозируемой на территории страны 10 июня, в ряде горных районов ночью и утром ожидается ограничение предела видимости на некоторых участках ряда автомагистралей до 500 - 700 метров.
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