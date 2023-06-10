Прогнозируются опасные погодные изменения

Сегодня на ряде автомагистралей Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что ввиду туманной погоды, прогнозируемой на территории страны 10 июня, в ряде горных районов ночью и утром ожидается ограничение предела видимости на некоторых участках ряда автомагистралей до 500 - 700 метров.