Вносятся изменения в расписание поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 15 сентября вносит изменения в обновленное расписание скоростных электропоездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщили Day.Az в ЗАО, новое расписание, введенное 8 сентября, пересмотрено, и принято решение возобновить с 15 сентября движение поезда, отправляющегося из Сумгайыта в 07:50 в направлении Пиршаги, в связи с чем в расписание внесены изменения.

Согласно новому графику, отменены рейсы из Сумгайыта в 06:35 и из Баку в 07:30 в направлении Хырдалана и из Сумгайыта в 08:15 в направлении Пиршаги, вместо них восстановлено движение поезда, отправляющегося из Сумгайыта в 07:50 в направлении Пиршаги и прибывающего в Баку в 08:42.

По поводу отмененных рейсов сообщается, что пассажиры, пользовавшиеся поездом, отправляющимся из Сумгайыта в 06:35 в направлении Хырдалана, в качестве альтернативы смогут воспользоваться поездами, отправляющимися из Сумгайыта в 06:20 и 06:45.

Пассажиры, пользовавшиеся поездом, отправляющимся из Баку в 07:30 в направлении Хырдалана, в качестве альтернативы смогут воспользоваться поездом, отправляющимся из Баку в 07:20.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте www.ady.az и в аккаунтах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в социальных сетях, а также на Бакинской пассажирской железнодорожной станции, всех станциях и остановках Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.