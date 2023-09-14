Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Круг "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, 3-й мкр, через мост в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в сторону метро "20 Января";
5. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", главная дорога в сторону центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
7. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;
8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
9. Шоссе Сабунчи - Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";
10. Cтанция метро "Проспект Азадлыг", в направлении Бинагадинского шоссе.
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