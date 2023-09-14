Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, 3-й мкр, через мост в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в сторону метро "20 Января";

5. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", главная дорога в сторону центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

9. Шоссе Сабунчи - Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

10. Cтанция метро "Проспект Азадлыг", в направлении Бинагадинского шоссе.