В этом районе Баку ограничат подачу газа

В Сабунчинском районе Баку будет временно ограничена подача газа.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Отмечается, что Управление экспорта газа планирует 14 сентября 2023 года с 10:00 приостановить подачу газа в связи с ремонтными работами на обводной линии Сабунчинского общего измерительного узла.

"В связи с ремонтно-монтажными работами, на некоторых участках территории Сабунчинского района (городское шоссе, улицы 2-ой Мадан, Э.Мехтиева, И.Асланова, С.Гусейна, Ганбая Везирова, М.Гусейнзаде, Г. Араслы, Ю.Гасымова, Ю.Алиева, Э.Саратова, Р.Меджидова, Т.Буниятова, Т.Алекперова, А.Джавада, Х.Натаван) будет образованна временная пауза в газоснабжении", - говорится в сообщении ведомства.