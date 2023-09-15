https://news.day.az/society/1598063.html МЧС прокомментировало обрушение моста над рекой Гудиалчай - ФОТО
МЧС прокомментировало обрушение моста над рекой Гудиалчай - ФОТО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обрушении моста на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кохна Хачмаз Хачмазского района из-за сильных паводков, вызванных интенсивными осадками.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на территорию незамедлительно были привлечены силы Северного регионального центра МЧС, проинформированы соответствующие государственные структуры.
По предварительной информации, 2 человека были спасены с помощью специальных средств и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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