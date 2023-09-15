МЧС прокомментировало обрушение моста над рекой Гудиалчай

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обрушении моста на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кохна Хачмаз Хачмазского района из-за сильных паводков, вызванных интенсивными осадками.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на территорию незамедлительно были привлечены силы Северного регионального центра МЧС, проинформированы соответствующие государственные структуры.

По предварительной информации, 2 человека были спасены с помощью специальных средств и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Будет предоставлена дополнительная информация.