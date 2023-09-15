На освобожденных территориях будут построены учреждения профобразования

Работы по проектированию лицея профессионального образования в городе Физули завершены, с ноября начнутся строительные работы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе посещения полной средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека в Физули.

Министр отметил, что на освобожденных от оккупации территориях будут построены 8 учреждений профессионального образования.

Он добавил, что, как ожидается, работы по строительству лицея профессионального образования в Физули, которые начнутся с ноября, завершатся за 24 месяца.