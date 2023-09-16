Решение Тарифного совета Азербайджана дает возможность покупать лекарства по более приемлемым ценам

Решение Тарифного совета о применении в качестве верхнего предела оптовых и розничных цен на лекарственные средства дает возможность приобретать их по цене более низкой, чем регулируемые цены, что в первую очередь отвечает интересам граждан.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов.

Он отметил, что решение Тарифного совета будет стимулировать создание более здоровой конкурентной среды в сфере реализации лекарственных средств.

Депутат напомнил, что указом главы государства в закон "О лекарственных средствах" и указ о применении этого закона были внесены изменения. "Основная цель заключается в том, чтобы как можно более эффективно обеспечивать доступность лекарств для людей, а также совершенствовать механизмы контроля качества. Это важно и с точки зрения более успешной реализации реформ, проводимых азербайджанским государством в последние годы в сфере здравоохранения в направлении повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что одним из важных моментов здесь является также упрощение процесса регистрации лекарственных средств, что, по новым правилам, охватит максимум четырехмесячный срок. "С одной стороны, это будет стимулировать импорт лекарств, а с другой - улучшит обеспечение лекарствами населения. Также новшеством является внедрением системы электронных рецептов", - сказал депутат.

Отметим, что вчера на очередном заседании Тарифного (ценового) совета было принято решение о применении в качестве верхнего предела оптовых и розничных цен на все лекарственные средства, утвержденных до настоящего времени. До принятия этого решения применялась единая цена на лекарства, по которой они продавались во всех аптеках страны. Теперь же цены были утверждены в качестве верхнего предела, что означает, что лекарства могут продаваться по ценам ниже утвержденных. Принятое решение позволит повысить доступность лекарственных средств, создать более благоприятную конкурентную среду в этой сфере.