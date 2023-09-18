Обновленная статистика заражений коронавирусом за неделю

За прошедшую неделю (11-17 сентября) в Азербайджане выявлено 142 случая заражения коронавирусом, вылечились 127 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 832 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 822 131 человек вылечился, 10 302 скончались, число активных больных - 147.

За прошедшую неделю проведено 3 012 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 680 488 тестов.