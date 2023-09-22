Объявлены программы выпускных экзаменов в Азербайджане

Объявлены программы выпускных экзаменов по уровням общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, которые пройдут в 2024 году.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Ознакомиться с программами выпускных экзаменов по уровням общего среднего (9 лет) и полного среднего (11 лет) образования (на азербайджанском и русском языках) можно по ссылкам ниже.

1. Программы по общему среднему (9-летнему) уровню образования (азербайджанский сектор обучения):

Азербайджанский язык

Математика

Иностранные языки

2. Программы по общему среднему (9-летнему) уровню образования (русский сектор обучения):

Русский язык

Математика

Иностранные языки

3. Программы по полному среднему (11-летнему) уровню образования (азербайджанский сектор обучения):

Азербайджанский язык

Математика

Иностранные языки

4. Программы полного среднего (11-летнего) уровня образования (русский сектор обучения):

Русский язык

Математика

Иностранные языки