Армянам оказывается помощь в азербайджанских пунктах в Карабахе - ФОТО
Азербайджанские полицейские оказывают необходимую помощь армянам Карабаха.
Как передает Day.Az, министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Кяльбаджаре, Физули и Агдаме установлены палатки на 1000 мест.
Напомним, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.
В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.
По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.
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