Азербайджанские военные и врачи оказывают помощь армянским жителям в Карабахе
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Появились кадры, на которых азербайджанские военные и врачи оказывают помощь армянским жителям в Карабахе.

Как передает Day.Az, эти кадры отображают высокие моральные качества азербайджанских военнослужащих и врачей.