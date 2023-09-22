https://news.day.az/society/1600416.html Азербайджанские военные и врачи оказывают помощь армянским жителям в Карабахе - ВИДЕО
Азербайджанские военные и врачи оказывают помощь армянским жителям в Карабахе - ВИДЕО
Появились кадры, на которых азербайджанские военные и врачи оказывают помощь армянским жителям в Карабахе.
Как передает Day.Az, эти кадры отображают высокие моральные качества азербайджанских военнослужащих и врачей.
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