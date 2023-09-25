В Азербайджане будут созданы комиссии для присуждения стипендии Гейдара Алиева

В целях присуждения "Стипендии имени Гейдара Алиева" студентам, отличающимся высокими достижениями в образовании, в университетах будут созданы конкурсные комиссии.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Отбор будет осуществляться конкурсными комиссиями из числа студентов, обучающихся очно в вузах на уровне бакалавриата (основное (базовое) медицинское образование) с учетом критериев, утвержденных министерством науки и образования (дополнительные критерии отбора могут применяться комиссией при одинаковых показателях нескольких кандидатов).

Отметим, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении стипендии имени Гейдара Алиева". Единовременная стипендия в размере 3 000 манатов будет выплачиваться министерством науки и образования за счет средств государственного бюджета.