Новые подробности о состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой

В состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой наблюдаются изменения в сторону улучшения.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в понедельник близкие депутата.

"Ее состояние остается стабильным, при этом есть изменения в сторону улучшения", - сказали они.

Отметим, что депутат Ганира Пашаева минувшим днем впала в кому. Ее госпитализировали в Центральную клиническую больницу. В настоящее время лечение депутата продолжается в этой больнице.