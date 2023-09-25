https://news.day.az/society/1601060.html Новые подробности о состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой
Новые подробности о состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой
В состоянии здоровья депутата Ганиры Пашаевой наблюдаются изменения в сторону улучшения.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в понедельник близкие депутата.
"Ее состояние остается стабильным, при этом есть изменения в сторону улучшения", - сказали они.
Отметим, что депутат Ганира Пашаева минувшим днем впала в кому. Ее госпитализировали в Центральную клиническую больницу. В настоящее время лечение депутата продолжается в этой больнице.
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