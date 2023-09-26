Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефти";
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Тбилисский проспект, в сторону центра;
6. Проспект Бабека, в сторону центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
8. Заторы наблюдаются по направлению трассы Баку - Сумгайыт, станции метро "20 Января".
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