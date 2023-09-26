План горнодобывающего предприятия в селе Союдлу по обращению с цианидами рекомендовано обновить

Разработанный в 2016 году план обращения с цианидами горнодобывающего предприятия, работающего в селе Союдлу, рекомендуется обновить.

Об этом было сказано на заседании комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для изучения ситуации в селе Союдлу Гядабейского района, сообщает во вторник Day.Az.

Было отмечено, что поскольку установки и оборудование на основных перерабатывающих предприятиях устарели, требуются инвестиции в эксплуатационные, экологические, социальные направления и в вопросы безопасности для приведения горного промысла в соответствие с международными стандартами.

В то же время подчеркивается, что на территории проведен мониторинг, изучены установленные риски, выдвинут ряд требований, связанных со здоровьем людей, техногенной безопасностью, модернизацией производства и даны рекомендации руководству Азербайджанской международной горнодобывающей компании с целью принятия срочных мер по беспокоящим население вопросам.

Азербайджанская международная горнодобывающая компания ознакомилась с отчетом компании Micon International Co Limited, носящим аналитический и рекомендательный характер, и, согласившись с изложенным в отчете, взяла на себя подготовку и представление в короткий срок соответствующих графиков по выполнению озвученных рекомендаций и поставленных задач.