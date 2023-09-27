https://news.day.az/society/1601634.html Завершены cоциальные выплаты за сентябрь
Завершены cоциальные выплаты за сентябрь
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за сентябрь.
Об этом в среду сообщили Day.Az в министерстве.
Отметим, что 8 сентября в городах Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а 15 сентября - в регионах были произведены пенсионные выплаты, а также выплаты для лиц, получающих пенсии на льготных условиях.
Таким образом, за этот месяц выплачены все пенсии, пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь.
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