Обнародованы подробности строящегося Парка Победы

Парк Победы, строящийся на проспекте 8 ноября, займет площадь более девяти гектаров.

Как сообщает в среду Day.Az, при входе на территорию были использованы 44 арочных элемента.

Арки ознаменуют начало символического пути к Победе. Высота арки у входного портала составит 44 метра, а ширина - 22 метра. На ней будут высечены имена героев Отечественной войны. Элемент дерева в верхней части арки создаст образ процветающего Азербайджана, новой жизни и символического пути к Победе.

На символе "Железный кулак", который будет установлен у главного входа в Музей Победы, будет отмечена дата победы. "Железный кулак" станет символом единства Лидера, Народа, Государства и Армии, которые являются основой Победы. На стене музея будут выгравированы имена солдат и офицеров, погибших в Первой и Второй Карабахских войнах.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.