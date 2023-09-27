В Бакинской еврейской школе прошло мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти

В Бакинской еврейской школе "Хабад Ор Авнер" прошло мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти, сообщает Day.Az.

В мероприятии под названием "Мы боролись за справедливость и победили. Карабах - это Азербайджан!" приняли участие семьи шехидов, ветераны, преподаватели и учащиеся школы.

Открывая мероприятие, директор школы Шаев Закай поприветствовал гостей мероприятия: родителей шехида Фуада Мамедова - Валерия Дышина и Матанат Мамедову, ветеранов Карабахской войны Дениса Гузляева, Владимира Воробьева, Дениса Артамонова, дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева - Регину Ковалеву.

Директор школы Шаев Закай подчеркнул, что демонстрация единства и солидарности Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, храбрых солдат и офицеров, азербайджанского народа в борьбе за территориальную целостность положили конец 30-летней армянской агрессии.

Родители шехида Фуада Мамедова отметили, что их сын был одним из первых, кто присоединился к боям 2020 года, и был убит снайпером в бою в направлении Суговушана. Ветеран Второй Карабахской войны Денис Артамонов в своем выступлении отметил, что военнослужащие, ветераны и семьи шехидов всегда находятся под особым вниманием и заботой государства.

В своих выступлениях члены семей шехидов, в частности Регина Ковалева, рассказала о патриотизме своих близких, их героизме и доблести, проявленной в боях. Выступающие заявили, что гордятся своими родными и близкими, возвысившиеся до вершины шехидства.

В конце мероприятия равин Шолем Кубичек прочитал памятную молитву в честь героев, павших в боях на полях сражения в Карабахе.