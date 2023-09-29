Прошли похороны Ганиры Пашаевой

Прошли похороны депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой, скончавшейся накануне.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, после церемонии прощания с покойной в мечети Гейдара, тело депутата было доставлено на Вторую Аллею почетного захоронения, где в настоящее время Ганиру Пашаеву отправляют в последний путь.

В церемонии похорон приняли участие депутаты, родственники покойной, официальные лица государства.

Напомним, что депутат была помещена в отделение реанимации Центральной клинической больницы с 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

В связи с критическим состоянием здоровья Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, были приняты все необходимые меры. Несмотря на все усилия, предпринятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь депутата не удалось.