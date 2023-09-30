Азербайджан является первой страной в регионе, которая принимает у себя Международный конгресс астронавтики.

Как передает в субботу Day.Az, об этом журналистам сказал советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов.

"На предстоящий Международный конгресс астронавтики в Баку учеными и исследователями из 95 стран представлены 3 532 научные статьи. Азербайджан также представил рекордное количество научных статей - 214. Наше государство входит в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, после США, Италии, Индии и Китая", - подчеркнул он.

По его словам, задачами Международного конгресса астронавтики являются создание площадки для налаживания международного сотрудничества в космической сфере, обмен опытом и знаний, демонстрация различных новинок и повышение интереса молодежи к этой области.

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