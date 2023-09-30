https://news.day.az/society/1602654.html Стало известно, когда будет готов первый жилой комплекс в Шуше
Стало известно, когда будет готов первый жилой комплекс в Шуше
Строительство первого жилого комплекса в городе Шуша будет завершено в конце этого года.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.
"После этого, в кратчайшие сроки, мы в первую очередь обеспечим переселение около 400 семей в Шушу. А в следующем году начнется строительство еще одного жилого комплекса из 17 зданий. Мы постараемся завершить процесс в кратчайшие сроки", - отметил А.Керимов.
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