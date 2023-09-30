https://news.day.az/society/1602743.html В Ханкенди направлены 7 машин скорой помощи - ФОТО
В Ханкенди направлены 7 машин скорой помощи - ФОТО
Центральная власть Азербайджана направляет в Ханкенди 7 машин скорой помощи, передает Day.Az.
Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе была создана рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.
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